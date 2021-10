Des collégiens du Cher présentent leurs inventions au concours Lépine

Le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris accueille jusqu’au 1er novembre le concours Lépine. Comme chaque année, des objets innovants y sont présentés. Plus de 300 nouveautés s’étalent cette année dans les allées.

Parmi les participants, on retrouve des élèves et professeurs du collège Le Colombier à Dun-sur-Auron, dans le Cher. Ils sont venus présenter plusieurs innovations, à commencer par un objet permettant de ramasser les épluchures de gomme sur les bureaux. « Les élèves ont soumis différents problèmes de la vie courante auxquels ils étaient confrontés, et on leur a demandé de trouver des solutions quand elles n’existaient pas », nous explique Martine Grignon, professeur de mathématiques.

Sur leur stand, les élèves présentent également deux applications qu’ils ont développées. La première est une aide à la préparation du brevet.