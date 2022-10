Des consultations juridiques gratuites pour les étudiants manceaux

Face un problème juridique, pas simple de savoir quoi faire surtout quand on est étudiant. Justement au Mans, l’Université propose des consultations juridiques gratuites, réalisées par ses élèves de Master 2 en Droit privé parcours Contentieux, et supervisées par des avocats du barreau du Mans. Objectif : aider et conseiller les étudiants face à un litige du quotidien, qu'il concerne la famille, la consommation ou encore le droit du travail. Les précisions de Didier Cholet, maitre de conférence à l’université du Mans.