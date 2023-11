Des cours de self-défense en Indre-et-Loire font le plein !

À force que son entourage lui demande des conseils pour éloigner de potentiels agresseurs, Christophe Inthasane a décidé de sauter le pas, et de se former pour devenir moniteur en self-défense. En 2016, il a alors créé l’association Sport Body Contact, qui dispense des cours de self-défense, mais aussi de cardio ou renforcement musculaire.

Répondre à la demande

Et très rapidement, le gendarme va se rendre compte qu’il y a une réelle attente de la part du public. « On fait des cours pour les enfants, nous explique-t-il. J’ai entre 25 et 30 enfants à chaque séance. On fait des cours pour les ados-adultes, j’ai une majorité de femmes présentes dans mes cours. Ce n’est pas, comme certaines activités, un effet de mode… c’est un besoin ».

Un constat doux-amer pour l’instructeur, qui estime que cela en dit long sur la société actuelle. « En tant que personne, force de l’ordre, gendarme, et en tant qu’homme, je trouve ça triste ».

Stages pour les femmes

Et parmi le public qu’il côtoie au quotidien, il y a bien souvent… des femmes. Alors pour répondre là aussi à la demande, Christophe s’est rapproché de l’association LSD, Lady System Defense, pour se former. « C’est une association qui a été créée par des gendarmes en région parisienne, et qui propose des stages de self-défense uniquement réservés aux femmes. On a eu cette chance de passer le diplôme d’entraineur et de proposer les mêmes stages dans le département d’Indre-et-Loire ».

Christophe et son équipe, tous bénévoles, essayent alors de proposer un stage par mois. Le prochain aura lieu en décembre. À terme, il souhaiterait également organiser des stages partout ailleurs dans la région.