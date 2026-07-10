Des déchets du mariage de Taylor Swift vendus à prix d'or

L'engouement autour de Taylor Swift ne connaît décidément aucune limite. Quelques jours après son mariage avec le joueur de football américain Travis Kelce, des objets pour le moins insolites liés à l'événement ont trouvé preneur auprès de ses admirateurs.

Mégots de cigarette, bouchons de bouteilles, pailles, rubans de signalisation, couverts jetables ou encore un écouteur... Tous ces déchets, ramassés aux abords du Madison Square Garden après la cérémonie, ont été vendus comme de véritables objets de collection.

Une œuvre d'art... composée de détritus

À l'origine de cette initiative, l'artiste new-yorkais Justin Gignac, connu pour transformer des déchets de la ville en œuvres d'art.

Chaque objet a été placé dans un petit cube transparent, signé au dos par l'artiste, puis présenté comme une « sculpture » sur son site New York City Garbage.

Résultat : les cinquante exemplaires proposés à la vente se sont écoulés en moins de vingt-quatre heures, certains étant vendus jusqu'à 25 dollars. L'opération lui aurait rapporté environ 1 250 dollars.

Selon Justin Gignac, l'objectif est de créer une capsule temporelle autour d'un moment marquant de la culture populaire new-yorkaise.

« Cela attire beaucoup de Swifties qui veulent simplement posséder un petit morceau, même indirect, de ce mariage », explique-t-il.

Le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, célébré le 3 juillet dernier, a réuni près d'un millier d'invités dans un Madison Square Garden entièrement sécurisé. De nombreuses célébrités étaient présentes, tandis que des centaines de fans s'étaient rassemblés à l'extérieur dans l'espoir d'apercevoir la chanteuse.

Même sans avoir pu assister à la cérémonie, certains admirateurs semblent donc avoir trouvé une autre façon de conserver un souvenir de cet événement très médiatisé.