Jeanne répond aux critiques visant son nouveau single
Publié : 10 juillet 2026 à 9h30 par Iris
Après la sortie de "Les règles", Jeanne fait face à une vague de réactions sur les réseaux sociaux. L'ancienne candidate de la Star Academy assume pleinement son choix artistique et défend un titre qu'elle considère comme nécessaire.
Jeanne s'attendait-elle à une telle polémique ? Quelques jours après la sortie de Les règles, son nouveau single, l'ancienne candidate de la Star Academy a tenu à répondre aux nombreuses critiques suscitées par les paroles de la chanson.
Avec ce morceau, la jeune chanteuse aborde un sujet encore rarement traité dans la pop française : les menstruations et les inégalités qu'elles peuvent engendrer au quotidien.
Jeanne assume un titre engagé
Si l'intention a été saluée par une partie de son public, d'autres internautes ont jugé les paroles trop simples ou trop démonstratives. Certains ont également estimé que la chanson rappelait l'univers d'artistes comme Angèle ou Marguerite, tandis que d'autres ont critiqué son ton résolument féministe.
Sans répondre directement à ces remarques, Jeanne a publié un long message sur Instagram pour expliquer sa démarche.
« Si aujourd'hui j'ai franchi le pas de sortir cette chanson, c'est pour utiliser ma voix et mon art — que ça plaise ou non — afin de parler d'un sujet de société qu'on ne prend pas assez au sérieux », écrit-elle.
Selon elle, les règles restent un sujet largement tabou, malgré une libération progressive de la parole.
La chanteuse estime que cette réalité continue d'alimenter des inégalités et des souffrances pour de nombreuses personnes et regrette que les évolutions restent encore insuffisantes, notamment sur le plan législatif.
En conclusion de son message, Jeanne revendique pleinement son engagement.
« Encouragez les artistes à utiliser leur art pour mettre en lumière ces dysfonctionnements plutôt que de les inciter à se taire parce qu'il existe déjà "trop de chansons féministes". Il n'y aura jamais trop de chansons féministes, au même titre qu'il n'y a jamais eu trop de chansons d'amour », affirme-t-elle.
Malgré la polémique, Jeanne a reçu de nombreux messages de soutien, notamment de plusieurs anciens candidats de la Star Academy, parmi lesquels Anouk, Ema, Lily ou encore Marguerite.
Avec Les règles, la chanteuse confirme en tout cas sa volonté d'aborder des thèmes de société dans sa musique, quitte à susciter le débat.