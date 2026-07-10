Jeanne répond aux critiques visant son nouveau single

Après la sortie de "Les règles", Jeanne fait face à une vague de réactions sur les réseaux sociaux. L'ancienne candidate de la Star Academy assume pleinement son choix artistique et défend un titre qu'elle considère comme nécessaire.

Jeanne s'attendait-elle à une telle polémique ? Quelques jours après la sortie de Les règles, son nouveau single, l'ancienne candidate de la Star Academy a tenu à répondre aux nombreuses critiques suscitées par les paroles de la chanson. Avec ce morceau, la jeune chanteuse aborde un sujet encore rarement traité dans la pop française : les menstruations et les inégalités qu'elles peuvent engendrer au quotidien.

Jeanne assume un titre engagé Si l'intention a été saluée par une partie de son public, d'autres internautes ont jugé les paroles trop simples ou trop démonstratives. Certains ont également estimé que la chanson rappelait l'univers d'artistes comme Angèle ou Marguerite, tandis que d'autres ont critiqué son ton résolument féministe. Sans répondre directement à ces remarques, Jeanne a publié un long message sur Instagram pour expliquer sa démarche. « Si aujourd'hui j'ai franchi le pas de sortir cette chanson, c'est pour utiliser ma voix et mon art — que ça plaise ou non — afin de parler d'un sujet de société qu'on ne prend pas assez au sérieux », écrit-elle.