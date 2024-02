La semaine dernière, l'UFC Que Choisir, l’association de consommateurs, a dénoncé l’envolée du prix des soins médicaux. Traduction : plus de la moitié des médecins spécialistes ont fait des dépassements d’honoraires en 2021. 52% environ, contre seulement 45% cinq ans plus tôt. Des chiffres que l’association a pu récolter en compilant les données de l’Assurance maladie.

Quand on évoque ces médecins spécialistes, cela concerne huit branches spécifiques, et les grands champions du dépassement, toujours selon l’UFC, ce sont les gynécologues. Suivent derrière les opthalmologistes, puis les anesthésistes. Des dépassements qui se chiffrent, en moyenne, entre 10 et 20 euros.

Autre problème pour l’association : tous les chiffres que l'on vous donne dépendent de l’endroit où on habite. Cela veut dire qu'une consultation peut être jusqu’à plus de deux fois plus chère d’un département à l’autre.

Sans surprise, c’est à Paris qu’on retrouve les dépassements les plus effrayants. Au contraire, les médecins qui respectent le plus les règles se trouvent souvent dans des départements ruraux.