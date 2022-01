Des dépistages gratuits et sans rendez-vous vendredi à Yvré-l ’Évêque

L’agence régionale de santé indique organiser une opération de dépistages gratuits et sans rendez-vous ce vendredi 4 février à Yvré-l ’Évêque au nord-est du Mans. Les tests seront possibles pour toute personne âgée de 6 ans et plus, de 10 heures à 16h30 à la maison pour tous de La Pléiade, 43 route de Parence.

Comme le rapporte Ouest-France, ce seront des tests antigéniques qui seront pratiqués. Le résultat sera communiqué dans un délai de quinze minutes.

A l’échelle du département, le taux d’incidence dépasse désormais les 3700 cas pour 100 000 habitants. Toutefois, les cas identifés sont en recul. 2980 ont été recensés du 21 au 27 janvier.