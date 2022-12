Des experts en longévité affirment que la mort sera "facultative" d'ici 2045

Leur livre s'appelle "La mort de la mort". José Luis Cordeiro, expert en longévité définie et ingénieur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), et son co-auteur David Wood (mathématicien et transhumaniste de l'université de Cambridge) affirment dans leur ouvrage que la mort sera curable et donc "optionnelle" d'ici 2045, et ce grâce aux progrès de l'intelligence artificielle, la régénération et la création de tissus, l'impression d'organes, la cryoconservation et les thérapies génétiques ou immunologiques. Selon eux, "la recherche progresse dans la recherche de moyens de remplacer, de réparer ou de reprogrammer systématiquement ces dommages [liés au vieillissement, ndlr]".

De nombreuses interrogations

Si nombreux sont ceux qui rêvent d'immortalité, les théories des deux auteurs engendrent de nombreuses interrogations. "Les gens qui vivent longtemps ne vont-ils pas constituer un frein aux changements sociétaux nécessaires ?", "Les riches ne vont-ils pas bénéficier de façon disproportionnée du rajeunissement?", ou encore "le rajeunissement ne va-t-il provoquer une terrible explosion démographique ?". En somme, la route vers la fin de la mort est encore longue.