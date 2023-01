Des figurants recherchés en Centre-Val de Loire pour la série The Serpent Queen

Vous avez toujours voulu passer devant la caméra ? C’est l’occasion ou jamais. Pour le tournage de la saison 2 de la série The Serpent Queen, des femmes et des hommes âgés de 16 à 70 ans sont recherchés mais aussi des filles et des garçons de tous âges et de tous profils.

Le tournage – rémunéré, est prévu entre la fin février et l’été dans les châteaux du Val de Loire (Chambord, Amboise Chenonceau).

Pour postuler, rendez-vous sur ce site internet.

Pour rappel, la série suit l’histoire de Catherine de Médicis à la Cour de France. Au casting, on retrouve notamment Samantha Morton et Ludivine Sagnier.