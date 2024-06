"Des idées de masques ?" : Kylian Mbappé parle avec humour de sa blessure au nez lors d’Autriche – France

Kylian Mbappé s’est cassé le nez au sens propre comme au sens figuré, sur la défense autrichienne. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, le numéro 10 de l’équipe de France a violemment heurté l’épaule du défenseur autrichien Kevin Danso en voulant reprendre le ballon de la tête. Le nez en sang, les supporters français présents au stade de Düsseldorf (Allemagne) tout comme les millions d’autres devant leur écran ont retenu leur souffle. L’attaquant star des Bleus va-t-il pouvoir poursuivre l’Euro ?

Malgré sa fracture, il n’y "pas d’opération dans l’immédiat" assure le staff. D’après l’entourage du joueur, Mbappé sera apte pour le prochain match face aux Pays-Bas. Mais il devra porter un masque pour protéger son nez. Et le néo-Madrilène à besoin de vous ! "Des idées de masques ?", a-t-il twitté hier soir. Et les internautes s’en sont donné à cœur joie pour répondre.

Le masque qui est le plus revenu est celui des Tortues Ninja, dont celui de Donatello, en référence au surnom qui lui avait été donné à son arrivée à Paris en 2017. La raison ? "Parce qu’il ressemble un peu à une tortue", avait expliqué à l’époque Adrien Rabiot. Autres propositions : le masque du catcheur Rey Mystério, celui d’Omar Sy dans le SAV d’Omar et Fred ("Ben alors, tu viens plus aux soirées ?"), celui de Jim Carrey dans The Mask et même un masque d’Emmanuel Macron… Et vous, vous choisiriez lequel ?