Des implants cornéens à partir d’écailles de poisson, c’est l’innovation espagnole proposée, face à la pénurie de greffons.

Dans un contexte mondial où l’accès aux greffes de cornée reste extrêmement limité — avec des millions de patients en attente d’un tissu compatible — une équipe de scientifiques espagnols a mis au point une solution potentiellement révolutionnaire : des implants cornéens fabriqués à partir d’écailles de poisson.

Cette avancée, menée par des chercheurs de l’Université de Grenade (UGR), pourrait ouvrir la voie à une alternative viable aux greffes traditionnelles de cornée humaine, actuellement ralenties par une sévère pénurie de donneurs. Le principe repose sur un matériau biocompatible, transparent et résistant, extrait des écailles de poissons courants comme la carpe, souvent jetées comme sous‑produits dans les marchés et les industries de transformation.

Après un traitement spécifique en laboratoire, ces écailles deviennent la base d’un biomatériau capable de remplacer partiellement ou totalement la cornée endommagée — la couche transparente qui recouvre l’avant de l’œil et joue un rôle essentiel dans la vision.

La cornée ne se régénère pas efficacement seule et ne reçoit pas d’apport sanguin direct, ce qui complique la réparation des lésions sévères. Aujourd’hui, la transplantation de cornée humaine demeure la solution principale, mais la disponibilité de tissus sains est chroniquement insuffisante, laissant des milliers de malades sans traitement approprié.

Essais prometteurs

Les essais réalisés jusqu’ici en conditions de laboratoire et chez des animaux ont montré des résultats prometteurs, démontrant que le matériau à base d’écailles peut fonctionner non seulement sur le plan structurel, mais aussi sur le plan fonctionnel. Cependant, comme l’expliquent les chercheurs, il reste encore des étapes importantes avant une application clinique généralisée : notamment des essais cliniques chez l’humain, qui prendront plusieurs années et devront satisfaire à des régulations strictes.

Un avantage notable de cette technologie est son faible coût et son accessibilité. Contrairement aux greffes traditionnelles, l’utilisation d’un sous‑produit de l’industrie de la pêche pourrait réduire les coûts et pallier en partie les difficultés d’approvisionnement actuelles. Cela représente aussi un potentiel bénéfice économique pour les zones affectées par les restrictions pesant sur la pêche, selon les auteurs de l’étude.