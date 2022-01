Des kits de protections hygiéniques remis aux collégiennes du Maine-et-Loire

"Les règles, ça coûte cher", déplore Roselyne Bienvenu, vice-présidente du département du Maine-et-Loire, en charge de l’égalité sociale et de l’inclusion. Un constat d’autant plus vrai pour les familles dans le besoin. C’est pourquoi le conseil départemental vient de lancer une campagne de sensibilisation autour de la précarité menstruelle, à destination des collégiennes et de leurs parents.

Une galère avec tes règles ? permet de distribuer gratuitement 30 à 100 kits de protections hygiéniques lavables et réutilisables composés de serviettes ou de cups, au sein de 20 collèges du département. L’objectif est bien de cibler les jeunes filles en difficulté pour acheter chaque mois des protections périodiques, et plus largement, pour évoquer le sujet des règles dans leur cercle privé.

Un coup de pouce du Département, pour faire en sorte "que la jeune fille soit à l’aise, et qu'elle n’ait pas honte face la précarité menstruelle". Mais aussi pour éviter les risques sanitaires. En effet, en cas de manque de protections hygiéniques, les jeunes filles se débrouillent comme elles peuvent : "avec un bouchon en papier toilette, du sopalin, un vieux linge", s’inquiète la vice-présidente du Maine-et-Loire. De quoi favoriser de potentielles infections.