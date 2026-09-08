Des lycéens fabriquent un banc pour allaiter en toute intimité

Allaiter son bébé dans un parc, tout en préservant un peu d’intimité : c’est désormais possible au parc des Glissoires, à Avion. La commune vient d’y installer un banc spécialement pensé pour les parents qui souhaitent nourrir leur enfant dans un espace public sans nécessairement s’exposer aux regards.

La particularité de cet équipement est aussi dans sa fabrication. Ce sont des élèves du lycée Auguste-Béhal de Lens qui ont participé à sa conception et à sa réalisation. Des étudiants et lycéens issus notamment des filières de charpenterie ont ainsi travaillé sur un projet très concret, destiné à être utilisé quotidiennement par les habitants.

Pour les élèves, l’exercice permet de sortir du cadre traditionnel de l’atelier. Ils doivent réfléchir à la conception d’un objet, aux contraintes liées à son utilisation et à sa fabrication, avant de voir leur réalisation prendre place dans l’espace public.

Le projet est né d’un partenariat entre le lycée et la mairie d’Avion. L’objectif est double : répondre à un besoin identifié par la commune et permettre aux élèves de mettre leurs compétences professionnelles au service d’un équipement utile à la population.

Le banc entend également répondre à une question plus large : celle de la place de l’allaitement dans l’espace public. Si allaiter son enfant est une pratique naturelle, certaines mères peuvent encore ressentir de la gêne lorsqu’elles doivent le faire devant d’autres personnes. L’aménagement offre donc une solution intermédiaire : rester dans un espace public, tout en bénéficiant d’un environnement davantage protégé.

Avion fait ainsi le choix d’un mobilier urbain pensé pour un usage très spécifique. Un second banc doit également être installé prochainement dans un autre parc de la commune.

Une initiative à la fois locale, pédagogique et symbolique, qui montre comment un simple équipement peut répondre à une question très concrète du quotidien des jeunes parents.