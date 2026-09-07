Miley se transforme en femme fatale dans le clip de son nouveau single

Pour ouvrir sa nouvelle ère, Miley (Cyrus) fait un bond dans les années 90. La chanteuse a dévoilé vendredi 4 septembre son premier single Bad Persuades, éponyme de son prochain album. Sur une production électro-pop rythmée par une ligne de synthés rétros, Miley sort un hit dansant qui rappelle les meilleures années de Madonna.

Le clip n’en vaut pas moins. Tourné dans des décors presque hollywoodiens, il met en scène une Miley très sensuelle, entourée d’une troupe de danseurs. Chorégraphié à la seconde près, le clip transforme une ville en piste de danse et confirme que Miley est un bien une pop-star de la trempe des plus grandes.