Des milliers de visiteurs confinés dans un célèbre parc d’attractions

En visite à Disneyland Shanghai (Chine), une femme a été testée positive au Covid-19. La soupçonnant d’être entrée en contact avec plusieurs autres visiteurs et les employés sur place, la direction du parc d’attractions a immédiatement pris une décision radicale : fermer ses portes et confiner toutes les personnes présentes dans l’enceinte du parc, soit plus de 30 000 personnes, et ce, pendant toute la journée de dimanche.

Selon l’agence Associated Press, une enquête épidémiologique a immédiatement été ouverte et des agents de santé, vêtus de combinaison de protection, ont été dépêchés sur place afin de réaliser des tests anti-Covid. En attendant leur résultat, les visiteurs confinés ont pu admirer le feu d’artifice de Disneyland Shanghai. « Personne ne s’est plaint de la situation », selon plusieurs témoins. Et soulagement en fin de journée, « les 33 863 personnes présentes dans le parc ont été confirmées négatives au Covid-19 », mais elles sont invitées à réaliser de nouveaux tests dans les prochains jours.

Le parc est resté fermé ce lundi 1er novembre et le sera très probablement ce mardi 2 novembre. « Les billets seront remboursés et nous informerons les visiteurs de la date de reprise de l’activité », indique la direction du parc dans un communiqué. La Chine est très vigilante depuis le début de la pandémie et n’hésite pas à prendre d’énormes mesures pour éradiquer le virus de son territoire avec les fameuses « mesures zero-Covid ».