Des perturbations à prévoir vendredi dans les transports en commun manceaux

L’intersyndicale (FO, CGT, UNSA) annonce des actions fortes le vendredi 22 octobre dans les transports en commun manceaux. Elle continue de réclamer la réintégration de deux chauffeurs licenciés le mois dernier. La direction évoque des faits de violence, rapporte Ouest France.

Dans un communiqué, l’intersyndicale dénonce « des sentences disciplinaires radicales, amplifiant et modifiant la réalité des faits », ajoutant que la direction « bafoue une nouvelle fois l’avis du conseils de discipline en ne tenant aucunement compte de sa décision ».

L’intersyndicale appelle à un rassemblement entre 10 et 13 heures devant l’Hôtel de Ville, place Saint-Pierre. D’autres journées de grève sont d’ores et déjà prévues, notamment le 23 et le 25 octobre.