Des retards sur la ligne Paris Orléans après des vols de câbles

La circulation a été perturbée ce mardi matin entre Orléans et Paris. En cause, le vol de câbles à hauteur d’Angerville en Essonne. Des trains ont été supprimés, d’autres ont accusé plusieurs minutes voire dizaines de minutes de retard à l’arrivée en gare d’Austerlitz.

En fin de matinée, Rémi Train Centre-Val de Loire indique que « la circulation est actuellement en train de reprendre progressivement son cours et le retard accumulé commence à diminuer ». Des perturbations sont toutefois à prévoir tout au long de la journée. Pensez à anticiper votre trajet et à vérifier s’il est maintenu ou non.