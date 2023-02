Des Sarthois se lancent dans le polowheel, un dérivé du polo classique

Les Wheelers sarthois sont des fans d’EDPM (Engins de Déplacements Personnels Motorisés). Ces derniers regroupent notamment les trottinettes électriques, les monoroues, les gyropodes ou encore les hoverboards.

« Le but est de faire de la sensibilisation à la sécurité routière par la promotion des EDPM, mais aussi avoir de l’entraide entre les adhérents, organiser des sorties promenades, des initiations ou des animations », explique François Méril, président de l’association sarthoise.

Le polowheel, c'est quoi ?

Le collectif s’est lancé dans une nouvelle aventure pour mettre en avant ces engins : la création d’un club de polowheel, un dérivé du polo classique. François Méril explique que cela marche avec des gyroroues ou des monoroues, ainsi que des palettes sur le côté, sur lesquelles on se stabilise : « c’est un sport de mouvement et on écope d’une pénalité si on pose le pied à terre. C’est aussi un sport d’équilibre, ça demande de l’adresse, de l’agilité, de la force dans les jambes, car on peut rester une heure et demi sur nos roues pour marquer des buts avec un maillet. C’est un peu le principe du hockey puisqu’on peut tourner autour du but mais il n’y a pas de gardiens. »

Le polowheel est un sport mixte qui se joue à trois contre trois, avec des manches de 30 à 40 minutes. Les membres de l’association ne dépassent jamais les 7, 8 km/h, et s’entrainent tous les samedis après-midi.

La pratique fait enfin des émules puisque les Sarthois s’apprêtent à jouer un derby en ce début d’année, en affrontant les Angevins, qui viennent eux-mêmes de monter un collectif. Une discipline en devenir, en somme.