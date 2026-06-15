Détroit d'Ormuz : pourquoi la paix ne fera pas baisser votre plein demain matin

Le détroit d'Ormuz rouvre. C'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale.

Le Premier ministre du Pakistan, pays médiateur des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis, a déclaré que Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord de paix. Donald Trump a annoncé dans la foulée la réouverture du détroit d’Ormuz. Ces annonces ont déclenché une chute de plus de 4% des cours du pétrole.

Chaque jour, près d'un cinquième du pétrole consommé dans le monde transite par le détroit d’Ormuz, ce passage stratégique entre l'Iran et Oman. Instinctivement, on pourrait donc penser que cette désescalade va faire baisser le prix de l'essence.

Mais pas si vite.

Quand le détroit d'Ormuz rouvre, les marchés réagissent en quelques secondes. Les cours du pétrole peuvent reculer immédiatement. Pourtant, à la pompe, les effets mettent souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à se faire sentir. Pourquoi ? Parce que le litre d'essence vendu aujourd'hui n'a pas été acheté aujourd'hui.

Le pétrole qui se trouve dans votre réservoir a d'abord été extrait, transporté par bateau, raffiné, stocké, puis acheminé vers un dépôt avant d'arriver dans une station-service. Toute cette chaîne logistique prend du temps. Le carburant vendu aujourd'hui a donc souvent été acheté à une époque où les tensions au Moyen-Orient faisaient grimper les prix.

C'est là que se cache un mécanisme peu visible du grand public. Lorsqu'une crise éclate, les acteurs du marché anticipent immédiatement une hausse de leurs coûts futurs. Les prix peuvent donc réagir très vite. À l'inverse, lorsque la situation s'améliore, il faut d'abord écouler les stocks déjà achetés à des prix plus élevés avant que la baisse ne se transmette jusqu'au consommateur.

Autrement dit, les mauvaises nouvelles sont anticipées ; les bonnes nouvelles doivent être livrées.

Cette différence de rythme explique pourquoi les automobilistes ont parfois le sentiment que les prix montent comme une fusée mais redescendent comme une plume. La réalité est plus complexe : entre les écrans des traders et les pompes à essence se trouvent des raffineries, des dépôts, des camions-citernes et des stocks constitués plusieurs semaines auparavant.

La réouverture du détroit d'Ormuz est donc une excellente nouvelle. Elle réduit les risques sur l'approvisionnement mondial et peut contribuer à détendre les marchés pétroliers. Mais elle ne modifiera pas instantanément le prix affiché au coin de la rue. Sur les marchés, on achète déjà demain. À la pompe, on paie encore hier.