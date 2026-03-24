Détroit d’Ormuz : un enjeu stratégique au cœur des tensions au Moyen-Orient

Le détroit d’Ormuz s’impose aujourd’hui comme un point névralgique dans les tensions croissantes au Moyen-Orient.

Cette voie maritime, par laquelle transite une part essentielle du pétrole mondial, est devenue un levier stratégique majeur dans l’escalade actuelle entre l’Iran et ses adversaires.

Récemment, le président américain Donald Trump a durci le ton à l’égard de Téhéran. Il a menacé de cibler les infrastructures électriques iraniennes si le pays refusait de rouvrir le détroit. En parallèle, les autorités iraniennes ont affiché leur fermeté, refusant toute concession et poursuivant leurs opérations militaires, notamment à travers une nouvelle vague d’attaques contre Israël. Cette montée des tensions souligne l’importance cruciale de cette zone maritime dans l’équilibre régional et mondial.

Alors, l’Iran est-il en droit de bloquer le détroit d’Ormuz ? La réponse se trouve dans le droit international, et plus précisément dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Ce texte garantit aux navires étrangers un droit de passage dans les détroits internationaux, y compris celui d’Ormuz. Toutefois, la situation est plus complexe qu’il n’y paraît.

En effet, les États riverains conservent leur souveraineté sur leurs eaux territoriales, qui s’étendent jusqu’à 12 milles marins. Cela signifie que l’Iran peut, dans certaines limites, prendre des mesures pour assurer sa sécurité. Il peut notamment renforcer les contrôles, ralentir le trafic ou imposer certaines restrictions. En revanche, il ne peut pas légalement bloquer totalement le détroit, car cela constituerait une entrave au “passage en transit”, un principe fondamental du droit maritime international.

Par ailleurs, ce droit de navigation ne donne pas automatiquement à une puissance étrangère le droit d’intervenir militairement. De telles actions ne sont justifiées que dans des cas strictement encadrés, comme la légitime défense ou sur mandat explicite des Nations unies.

Ainsi, au-delà de la confrontation militaire, la situation autour du détroit d’Ormuz révèle un véritable jeu d’équilibre juridique et stratégique, où chaque décision doit composer avec les lois du droit international.