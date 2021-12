Deux adjointes de Saint-Pierre-des-Corps victimes d’incendies criminels

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi. Comme le rapporte la Nouvelle République, aux alentours de 1h30, une voiture a pris feu près du stade Camélinat. Le véhicule visé appartient à Gania Bougadba, adjointe au maire de Saint-Pierre-des-Corps en charge des aînés. Plus tard, le feu a été mis à des cartons déposés sur le pas-de-porte du domicile de Laurence Lefèvre, élue en charge des affaires sociales.

La police judiciaire saisie de l'enquête

Le quotidien régional ajoute qu’une enquête est ouverte. Une enquête est ouverte pour dégradations volontaires par incendie commises en raison de la qualité des victimes dépositaires de l’autorité publique. Les investigations ont été confiées à la sûreté départementale.

Marie Lajus, la préfète d’Indre-et-Loire, « condamne avec la plus grande fermeté » ces actes et assure ces élues et l’ensemble de l’équipe municipale de son soutien. « Dans le fonctionnement démocratique de nos institutions, la violence, l'intimidation ou la menace contre des élus ne sauraient être tolérés et constituent un acte gravissime contre la République », indique Marie Lajus.