Avis aux fans des Daft Punk ! Le duo parisien annonce, ce mercredi 22 février, sortir une réédition du très fameux Random Access Memories le 12 mai prochain. Une façon de fêter les dix ans de l’album dans lequel figure les désormais incontournables Get Lucky, avec Pharrell Williams, et Lose Yourself To Dance.

Mais cette réédition sera aussi l’occasion de découvrir 35 minutes de musique encore jamais dévoilées, des démos et même quelques coulisses de studio lors de l’enregistrement.