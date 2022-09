Deux jeunes Icaunais se préparent à participer au 4L Trophy

Les travaux touchent à leur fin. La 4L de Mélanie et d’Hamed n’a plus rien à voir avec celle qu’ils ont ramenée du sud de la France jusqu’à Auxerre. « On a refait l’embrayage, l’accélérateur, la boîte de vitesse, on a acheté des sièges plus confortables, il reste encore quelques détails notamment la peinture », explique Hamed. Le jeune couple va prendre le départ le 15 février du 4L Trophy, un rallye solidaire destiné aux étudiants.

Ils rallieront d’abord Biarritz pour le village départ. Ils y feront don de dix kilos de denrées alimentaires, passeront l’épreuve du contrôle du véhicule puis direction le Maroc via l’Espagne. Au Maroc, ils distribueront des fournitures scolaires à l’association Enfants du désert.

Une aventure solidaire

La répartition des rôles est claire. Mélanie s’occupe de l’administratif et fait office de co-pilote. Hamed sera le conducteur et le mécanicien. « J’aime bien travailler sur des vieilles voitures », explique celui qui a passé beaucoup de temps à retaper la 4L. Cet Afghan, arrivé en France en 2016 et étudiant en communication à Paris, est motivé par la course mais aussi le côté humanitaire. « En Afghanistan, l’accès à l’éducation est difficile, plus encore depuis le retour des Talibans ».

Pour Mélanie, avocate en devenir, la dimension humaine du 4L Trophy est primordiale. « ça nous sort de notre quotidien, de notre bulle » ajoutant qu’elle « aime aussi l’aventure, prendre une carte, une boussole et s’orienter, savoir faire face aux difficultés, c’est une vieille voiture, il faut savoir se débrouiller ».

Parmi les difficultés, financer le rallye. Pour se faire, Mélanie et Hamed recherchent encore des sponsors. C’est en ce sens qu’ils ont créé leur association 4L Educ Trophy.

Vous pouvez suivre leurs préparatifs et leur aventure sur les réseaux sociaux.