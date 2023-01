Deux lionceaux sont nés au Bioparc de Doué-la-Fontaine

Carnet rose au Bioparc de Doué-la-Fontaine (49). Le couple de lions Esma et Baz, a agrandi sa tribu avec la naissance de 2 lionceaux le 2 décembre. Il s’agit de deux femelles, prénommées Bembea et Nguvu, ce qui signifie respectivement battante et force en swahili.

Le parc précise que « toutes les deux en bonne santé et résistent aux jeux de leur grande sœur Nzuri, née en juillet 2021 au sein du parc ». Bembea est plutôt calme et joueuse, alors qu’Nguvu grogne sur tout ce qui bouge ! Depuis leur naissance le 2 décembre 2022, les petites ont été aperçues à quelques reprises en extérieur, sous la protection de leur mère Esma. Baz est lui aussi très protecteur et attentif avec sa progéniture.

Toute la famille sera visible à partir du 4 février lors de la réouverture du Bioparc. L’an passé le site a réalisé une année record avec 274 000 entrées.