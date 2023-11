Deux Nivernaises se préparent à relever le défi du 4L Trophy

Laureline Pelsmaekers et Amandine Marceau se connaissent bien. Toutes les deux travaillent pour une association pour les demandeurs d’asile dans la Nièvre. C’est au travail, qu’elles se sont liées d’amitié. Une amitié qui les verra traverser le Maroc du 15 au 25 février prochain au volant d’une 4L. Les deux jeunes femmes participeront à la prochaine édition du 4L Trophy, un raid solidaire.

« C’est le côté humanitaire qui nous a parlé, on s’est lancé un peu sur un coup de tête à vrai dire », explique Laureline Pelsmaekers. Les deux jeunes femmes apporteront dans leur 4L des fournitures scolaires et du matériel médical.

Il leur reste quelques mois pour se préparer à l’épreuve, notamment en mécanique. « On a des connaissances qui nous aident », résument-elles. Mais elles comptent sur les autres participantes pour leur donner un coup de main, au cas où, sur les pistes marocaines. « On est vraiment très motivés, on veut prouver qu'on peut y arriver et puis il ne faut pas oublier que c'est quand même un raid avec de l'entraide, donc on compte vraiment sur les autres participants pour nous aider », explique Amandine Marceau. Car avant, il faudra par elles-mêmes rallier Biarritz, puis traverser l’Espagne avant de s’embarquer sur un bateau à Gibraltar.

Pour suivre les deux jeunes femmes dans leur préparation, rendez-vous sur les réseaux sociaux.