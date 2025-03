Devenez ambassadeur de la ville de Tours au Japon !

Les villes et Tours et Takamatsu avaient déjà désigné des ambassadeurs en 2023.

Et si vous deveniez ambassadeur de la ville de Tours au Japon ? C’est ce que propose de nouveau la municipalité, en lançant un appel aux jeunes de 18 à 24 ans. Deux ambassadeurs seront retenus pour partir à Takamatsu, ville jumelée avec Tours, à l’automne prochain. Leur mission sera de promouvoir, pendant 8 à 10 jours, la cité d’Indre-et-Loire auprès des Japonais. Deux jeunes s’étaient déjà envolés pour le Japon lors d’une initiative similaire en 2023.

Quelques critères à respecter

Quelques conditions sont cependant à respecter pour postuler : il faut résider ou étudier à Tours, avoir un passeport en cours de validité, maitriser l’anglais ou le japonais, bien connaitre la ville et présenter des projets d’activités culturelles et de communication autour du séjour. Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 30 mars. Une pré-sélection de 6 finalistes sera effectuée par la ville. Ces derniers seront convoqués en mai pour un entretien, avant la communication des résultats fin mai. Le transport, l’hébergement et les repas seront pris en charge par les municipalités de Tours et Takamatsu.