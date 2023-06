Diplômé de HEC, le chanteur de Magic System met le feu à la remise de diplômes (vidéo)

Pour compléter la surprise, c’est l’ensemble du groupe qui rejoint A’Salfo sur scène et interprète leur premier tube, publié en 1999, avant d’enchaîner avec « Magic In The Air », single qui a marqué l’été 2014. A’Salfo est quant à lui désormais diplômé d’un « Global Executive Master In Management » à HEC, grande école de commerce. D’une durée de deux ans, ce diplôme « s’adresse à des dirigeants ou des managers qui ont ou qui souhaitent se préparer à un rôle de décideur stratégique au sein de leur entreprise ».