Disneyland : Le Roi Lion et La Reine des Neiges version grand 8

Dans une annonce très attendue, Disneyland Paris a dévoilé le développement d’une attraction aquatique inspirée par le classique animé « Le Roi Lion ». Prévue pour ouvrir dans le parc Walt Disney Studios, qui sera d'ailleurs renommé Disney Adventure World, cette attraction proposera aux visiteurs une immersion totale dans l'univers de Simba et ses amis. Les visiteurs embarqueront dans des kayaks pour vivre une aventure palpitante, incluant un passage sous le célèbre rocher des lions et un parcours reconstituant les moments clés du film. Cette attraction, encore sans nom officiel, sera la première de ce type au monde et devrait être inaugurée après l’ouverture de la zone dédiée à « La Reine des Neiges ».

Les Cast Members du Parc #WaltDisneyStudios sont prêts à accueillir la nouvelle attraction et la zone thématique dédiées à l’une des franchises Disney les plus populaires : Le Roi Lion ! 🦁 #D23 #DisneylandParis pic.twitter.com/v5mRjGNSku

Le parc Disney Adventure World : un futur prometteur

Le futur Disney Adventure World, qui intégrera à la fois la zone « La Reine des Neiges » et l'attraction « Le Roi Lion », constitue un investissement colossal de deux milliards d’euros, financé par la Walt Disney Company. Ce projet ambitieux s'inscrit dans une dynamique de transformation et d’agrandissement du parc, prévoyant également la création de nouveaux restaurants, spectacles, et attractions.

L’arrivée de ces nouvelles attractions a aussi entraîné des ajustements dans les projets de Disneyland Paris. Initialement, une zone dédiée à « Star Wars » devait être développée, mais elle a été annulée pour faire place à ces nouvelles attractions. Un changement qui reflète sans doute les priorités actuelles de Disney et l’évolution des attentes des visiteurs.

Quelques annonces de films

Outre l'évolution des parcs, Disney a également révélé de nombreux projets cinématographiques lors de la convention D23. Parmi les plus attendus figurent un troisième volet de « La Reine des Neiges » prévu pour 2027 et un cinquième film « Toy Story » pour l'été 2026. De plus, James Cameron a dévoilé le titre du prochain film de la saga « Avatar », intitulé « Feu et cendres », dont la sortie est prévue pour décembre 2025. Les fans de « Star Wars » auront également droit à un nouveau film en 2026, marquant le retour de la franchise sur grand écran après une pause de plusieurs années.