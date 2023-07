Disparition d’Emile : ce que l’on sait des recherches pour retrouver l’enfant

Les recherches se poursuivent et se sont même intensifiées ce lundi 10 juillet pour tenter de retrouver Emile, un enfant de 2 ans porté disparu depuis samedi. Le garçon a échappé à la vigilance de ses grands-parents dans le village de Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) en fin d’après-midi. Il aurait quitté la résidence familiale, avant d’être aperçu par deux personnes dans une rue à proximité. Sa trace a ensuite été perdue. Aucune hypothèse n’est privilégiée ou écartée par les enquêteurs à cette heure.

Une nouvelle battue ce lundi matin

Une soixantaine de gendarmes, une brigade cynophile et un hélicoptère sont mobilisés ce lundi pour la suite des recherches dont le périmètre a été élargi. Près de 200 bénévoles, dont des chasseurs locaux, participent également à une battue. Toutes les maisons du hameau ont été perquisitionnées. Hier, un appel à témoins avec une photo de l’enfant avait été lancé par les autorités. Le temps presse et une course contre-la-montre s’est engagée, les 48 premières heures étant considérées comme cruciales dans ce type de disparition.