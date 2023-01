Après avoir retourné le Parc des Princes en juin dernier, DJ Snake s’attaque à un monument du spectacle. L’artiste français vient d’annoncer qu’il performera à l’occasion du prochain Superbowl, ce 12 février 2023, en Arizona. On a failli s’enflammer et croire que DJ Snake sera aux platines derrière Rihanna, mais non !

En fait, l’homme derrière « Let Me Love You » et « Taki Taki » mixera en bord de terrain juste avant le coup d’envoi du match. Il mettra donc l’ambiance avant la prestation tant attendue : celle de Rihanna à la mi-temps.