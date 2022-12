« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Cette célèbre citation du philosophe Antoine Lavoisier résume parfaitement l’état d’esprit des Galeries Recyclettes, cet événement dédié à l’Économie Sociale et Solidaire lancé en 2017. « L’idée, c’est de démontrer que pour chaque citoyen, une solution existe pour que notre consommation ait à la fois un impact écologique mais aussi social », détaille Antoine Huchin, chargé de communication et d’animation du réseau à l’IRESA, à l’origine de l’événement. L’ESS en France c’est plus de 66 000 emplois crées entre 2020 et 2021 soit une croissance de 3,2%.

Dimanche donc, 45 exposants vont être réunis durant toute une journée avec au programme : ressourceries, recycleries, associations zéro déchet ou encore vendeurs d’objets reconditionnés. Les précisions d’Antoine Huchin.