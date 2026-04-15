Dons de sperme en France : une tension structurelle

En France, les dons de sperme restent insuffisants pour répondre à une demande en constante tension dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation.

Malgré une mobilisation réelle des centres de don et une volonté affichée de développer la filière, les besoins des patients ne sont pas encore totalement couverts. En 2025, les demandes de recours à l’AMP restent élevées mais relativement stables. Près d’un millier d’hommes se sont portés candidats au don de spermatozoïdes, ce qui montre une certaine dynamique du côté de l’offre. Pourtant, les délais d’attente, bien qu’en diminution, témoignent encore d’un déséquilibre entre les besoins et les ressources disponibles.

Derrière cette situation, le problème ne se limite pas à une simple insuffisance de dons. Il s’agit aussi d’un effet systémique lié aux évolutions législatives. Depuis la loi de bioéthique de 2021, l’accès à la procréation médicalement assistée a été élargi aux couples de femmes et aux femmes seules, entraînant mécaniquement une augmentation des demandes.

Cette ouverture a logiquement fait croître la demande. En parallèle, les conditions du don sont restées particulièrement encadrées : gratuité stricte, anonymisation encadrée, et surtout une évolution majeure introduite par la loi de 2021, permettant aux enfants issus d’un don d’accéder à l’identité du donneur à leur majorité. Ces règles, plus exigeantes, peuvent freiner certains candidats potentiels.

Au final, la tension observée aujourd’hui ne relève pas uniquement d’un manque de générosité. Elle révèle surtout un déséquilibre structurel : l’ouverture de l’accès à la parentalité via l’AMP n’a pas été accompagnée d’un assouplissement équivalent des conditions de don. Le système a ainsi élargi la demande sans ajuster suffisamment l’offre, créant une pression durable sur les banques de sperme.

Cette situation pose une question de politique publique : comment maintenir un système de don volontaire et gratuit tout en répondant à une demande en forte croissance ? Entre éthique du don, contraintes juridiques et besoins médicaux, l’équilibre reste délicat. Sans ajustement global, la pression sur les centres de don pourrait continuer à s’accentuer dans les années à venir. Un débat qui pourrait s’intensifier dans le contexte démographique actuel.