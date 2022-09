Dons Solidaires en Centre-Val de Loire lutte contre le gaspillage des invendus non-alimentaires

Dons Solidaires est une association pionnière dans le domaine. Après avoir débuté par une antenne dans l’Indre-et-Loire, elle s’étend depuis le 1er juillet dernier dans l’Indre, le Loir-et-Cher et le Loiret ! Son rôle ? Jouer les intermédiaires entre les entreprises et les associations, pour partager des biens non- alimentaires, avec une logique écologique et de responsabilité sociale.

Denis-Yves Lesault, responsable de l’association en Centre-Val de Loire, nous en dit plus :