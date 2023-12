Fondateur l’an dernier de l’entreprise sarthoise « AB Paulownia », Stéphane Tison n’est pas avare en compliments lorsqu’il s’agit d’évoquer les vertus de l’arbre « exceptionnel » Paulownia : à la fois écologique et économique. Selon lui, le végétal récupère 40 tonnes de CO2 par an et par hectare, quand 600 arbres sont plantés par hectare. Alors qu’une forêt dite « normale » va capter cinq à six tonnes de CO2 par hectare. Résultats : le Paulownia récupèrerait dix fois plus de CO2.

L’attractivité économique serait aussi non négligeable : « l’agriculteur va récupérer un gain financier tous les sept ans, car le Paulownia pousse tous les sept ans. Après, on va avoir la récolte, toucher entre 60 et 80.000 euros de bois par hectare, et récupérer entre 400 et 600 mètres cubes de bois. C’est un arbre qui pousse extrêmement vite », précise Stéphane Tison.

Résistant au feu et mellifère

Le Paulownia a également une « résistance au feu incroyable car il n’a pas de résine, donc pas d’accélérateur », mais il est aussi « extrêmement mellifère. Un hectare de paulownias peut rapporter entre 600 et 800 kilos de miel par an et par hectare, au moment de la floraison », lors de la troisième année.

Toujours selon le fondateur de l’entreprise, il faut savoir que le Paulownia pousse bien un peu partout, qu’importe la température ou l’altitude du lieu de plantation. Des arguments qui poussent Stéphane Tison à être optimiste pour l’avenir : « on peut aller très loin dans cette affaire, car on sait que les normes de construction en France demandent plus de 30% de bois sur les constructions de demain. » En attendant, les agriculteurs représentent 95% de la clientèle d’AB Paulownia, et, le Sarthois l’assure : « notre fichier clients est énorme ».