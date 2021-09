Double médaillée aux JO de Tokyo, la sabreuse orléanaise Manon Brunet pense déjà à Paris 2024

Elle n’aurait pas dit non à un mois supplémentaire de vacances, même si l’euphorie des Jeux Olympiques de Tokyo est désormais retombée : la sabreuse du Cercle d’escrime orléanais Manon Brunet a retrouvé les pistes, en ce début de mois de septembre. Dans une bulle à Tokyo, covid oblige, c’est en revenant à Paris, devant une foule immense au Trocadéro, qu’elle a pleinement pris conscience de ce qu’elle venait de réaliser. Désormais, Manon Brunet est double médaillée olympique : bronze en individuel, argent par équipe. « Voir autant de monde pour nous, c’est incroyable, on avait un peu l’impression d’être des footballeurs ! », confie-t-elle.

Pourtant habituée aux podiums mondiaux tout au long de l’année, la sabreuse confirme que les émotions sont décuplées aux Jeux Olympiques. « C’est une compétition qui n’a lieu que tous les 4 ans et c’est le moment où l’on peut montrer notre sport aux gens. On veut que les gens regardent notre sport et l’apprécient », détaille-t-elle. « En fait, tout est beaucoup plus grand : le plateau est plus beau, il y a plus de caméras, de sportifs. Et il y a aussi plus de pression ! »

Première sabreuse française médaillée aux Jeux Olympiques

A Tokyo, Manon Brunet est entrée dans l’histoire de son sport. En finissant troisième de l’épreuve individuelle, elle a apporté une première médaille olympique au club orléanais, mais elle est surtout devenue la première sabreuse française à monter sur un podium aux JO. « J’aurais préféré qu’il y en ait avant, mais d’être la première, c’est plutôt sympa ! », explique-t-elle. Ses deux médailles viennent en plus effacer la déception de Rio, cinq ans plus tôt, où elle avait fini à une frustrante quatrième place. « Pendant cinq ans, on m’a beaucoup identifié à cette quatrième place alors que j’ai gagné d’autres choses, ça devenait difficile », confie la sabreuse orléanaise. « Ça y est, on peut désormais tourner la page et mettre Rio derrière ! »