Drogue et fonctions publiques : quelles conséquences dans le privé et dans un cabinet ministériel ?

La consommation de stupéfiants peut-elle justifier une perte d’emploi ? La réponse dépend largement du statut de la personne concernée.

Après les révélations de Sébastien Lecornu, qui a indiqué que des membres de cabinets ministériels et des hauts fonctionnaires avaient été écartés après des tests positifs à la drogue, une question se pose : les règles sont-elles les mêmes dans le public et dans le privé ?

Dans une entreprise privée, la réponse est claire : un employeur ne peut pas licencier automatiquement un salarié simplement parce qu’il a consommé de la drogue dans sa vie privée. Le droit du travail protège en effet la vie personnelle du salarié. La consommation de stupéfiants doit avoir un lien avec l’activité professionnelle pour justifier une sanction.

Cela peut être le cas si la consommation a lieu pendant le temps de travail, si le salarié se présente sous l’emprise de drogues sur son poste, ou encore si cette situation crée un risque pour la sécurité. C’est notamment un enjeu majeur pour les métiers impliquant la conduite, l’utilisation de machines dangereuses ou des responsabilités particulières en matière de sécurité.

Mais la logique est différente pour les membres de cabinets ministériels. Ces collaborateurs ne sont pas recrutés uniquement pour leurs compétences techniques : ils occupent des fonctions fondées sur une relation de confiance personnelle avec un ministre.

Juridiquement, un membre de cabinet n’est donc pas forcément écarté parce qu’une faute disciplinaire a été démontrée. Le ministre peut mettre fin à ses fonctions s’il estime que le lien de confiance nécessaire à l’exercice de sa mission n’existe plus.

Cette différence repose sur la nature même du poste occupé. Un salarié du privé est principalement évalué sur son comportement professionnel et son aptitude à exercer ses missions. Un conseiller ministériel, lui, participe directement à l’action d’un membre du gouvernement et peut être amené à traiter des informations sensibles ou à représenter son cabinet.

Cela ne signifie pas que les membres de cabinets ministériels doivent avoir une vie privée irréprochable ou un casier judiciaire vierge. Ils restent protégés par les principes fondamentaux du droit. Mais certaines fonctions publiques impliquent des exigences particulières de dignité, d’intégrité et de probité.

Le mécanisme méconnu est donc le suivant : dans le privé, la question centrale est souvent celle de la faute liée au travail. Dans un cabinet ministériel, elle peut être celle de la confiance nécessaire pour exercer une mission au plus près du pouvoir.