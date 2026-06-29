Dua Lipa ouvre une bibliothèque contre la censure

Après avoir conquis des milliers de lecteurs avec son club de lecture Service95, Dua Lipa franchit une nouvelle étape de son engagement en faveur de la littérature. La chanteuse britannique a inauguré la Manifesto Library, une bibliothèque permanente installée au sein de la célèbre librairie Livraria Lello, à Porto, au Portugal.

Pensée comme le prolongement physique de son book club, la Manifesto Library rassemble une sélection de cent ouvrages qui ont, à différentes époques ou dans différents pays, été victimes de censure, d'interdictions ou de pressions politiques. L'objectif est de mettre en lumière des livres qui interrogent le pouvoir, dénoncent les discriminations ou donnent une voix à des communautés marginalisées.

Pour Dua Lipa, la lecture constitue un formidable outil d'ouverture sur le monde. La chanteuse estime que découvrir des auteurs venus d'horizons différents permet de mieux comprendre les autres, tout en regrettant que certains cherchent encore à empêcher l'accès à certaines œuvres.

La Manifesto Library met la censure en lumière

Parmi les ouvrages sélectionnés figurent notamment La Servante écarlate de Margaret Atwood, régulièrement contesté dans certaines écoles américaines, ainsi que plusieurs livres de Salman Rushdie, dont les écrits lui ont valu une fatwa et une violente agression.

À travers la Manifesto Library, Dua Lipa souhaite attirer l'attention sur les différentes formes de censure qui touchent encore aujourd'hui de nombreux auteurs. Certains ouvrages ont été retirés de bibliothèques scolaires en raison de leurs thématiques liées à la sexualité, au racisme ou aux droits des personnes LGBTQIA+, tandis que d'autres ont été interdits dans certains pays.

La chanteuse décrit cette bibliothèque comme un refuge pour les livres réduits au silence, mais aussi pour les lecteurs qui refusent que l'on décide à leur place de ce qu'ils peuvent lire.

Avec la Manifesto Library, Dua Lipa confirme que son engagement dépasse largement le cadre de la musique. En créant ce lieu dédié à la liberté d'expression, elle entend défendre les auteurs qui prennent des risques pour leurs idées et rappeler que la littérature demeure un puissant outil de réflexion, de dialogue et d'émancipation.