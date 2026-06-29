Madonna réconciliée avec sa fille Lourdes grâce à la musique

À quelques jours de la sortie de Confessions II, attendue le 3 juillet, Madonna lève le voile sur les coulisses très personnelles de ce nouvel album. La chanteuse de 67 ans a révélé que ce projet avait permis de renouer le dialogue avec sa fille aînée, Lourdes Leon, grâce à une collaboration musicale inattendue.

Selon la star américaine, c'est Lourdes qui a pris l'initiative. Souhaitant apaiser leur relation, la jeune femme lui aurait proposé d'écrire une chanson ensemble. Une démarche qui a profondément marqué Madonna et qui a contribué à donner une nouvelle direction à Confessions II.

Le morceau, intitulé The Test, est devenu l'un des titres les plus personnels de l'album. La chanteuse le décrit comme une véritable étape dans leur réconciliation. « Nous l'avons créé ensemble en studio, c'était un moment de guérison pour nous », explique-t-elle, saluant également le talent artistique de sa fille.

Confessions II, un album très personnel pour Madonna

Cette collaboration mère-fille dépasse largement le simple cadre musical. Madonna explique avoir exploré de nombreux souvenirs familiaux et des blessures du passé avant de retrouver l'énergie plus festive qui caractérise Confessions II.

Présenté comme la suite spirituelle de Confessions on a Dance Floor, paru en 2005, ce nouvel album mêle introspection et musique dance. La présence de Lourdes Leon ne se limite d'ailleurs pas à la chanson The Test. La jeune artiste apparaît également dans le court-métrage accompagnant la promotion du disque, aux côtés de personnalités comme Kate Moss et Julia Garner.

Avec Confessions II, Madonna signe ainsi l'un de ses projets les plus intimes. Derrière les rythmes électroniques et les influences dance se cache un album marqué par les liens familiaux, la reconstruction et le pardon.

Cette première collaboration entre Madonna et Lourdes pourrait d'ailleurs ne pas rester sans lendemain. La chanteuse s'est dite particulièrement fière du travail réalisé avec sa fille, laissant entendre que d'autres projets communs pourraient voir le jour à l'avenir.