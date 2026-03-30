Dua Lipa retourne au cinéma et rejoint le casting d’un nouveau film

Dua Lipa est annoncé dans Peaked, le long-métrage réalisé par Molly Gordon et produit par le studio A24. L’histoire suivra deux anciennes stars du lycée qui tentent de revivre leurs années de gloire lors d’une réunion de classe, dix ans plus tard. Un pitch à la fois nostalgique et générationnel, dans la lignée des comédies modernes qui explorent le passage à l’âge adulte.

Pour ce projet, Dua Lipa ne sera pas seule. Elle rejoint un casting déjà bien fourni avec notamment la Française Emma Mackey, Laura Dern ou encore Connor Storrie. Un ensemble prometteur qui confirme les ambitions du studio A24 pour cette production.

Une nouvelle étape dans sa carrière d’actrice

Après un premier passage remarqué dans Barbie et une participation au film d’espionnage Argylle, Dua Lipa semble bien décidée à s’imposer sur grand écran. Selon plusieurs médias, ce nouveau projet confirme son intérêt grandissant pour le cinéma et sa volonté de développer une carrière artistique plus large.

Le tournage de Peaked devrait débuter dans les prochaines semaines, même si aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée. Une chose est sûre : avec un casting aussi solide et une star internationale comme Dua Lipa, le film s’annonce déjà comme l’un des projets à suivre de près.