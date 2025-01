Duel en terre des Farangs : la soirée affiche complet !

C’est un gala qui prend en effet de l’ampleur année après année, et qui a su trouver son public. Cette année, le gala de Muay Thaï et K1 « Duel en Terre des Farangs » se déroulera donc ce samedi, et réunira des combattants venus de toute la France. La journée débutera par le gala des amateurs, l’après-midi, et bonne nouvelle pour les retardataires, il reste encore des places.

En revanche, pour la grande soirée, c’est d’ores et déjà complet. 3000 spectateurs sont attendus. « On a un vrai public qui nous suit, un vrai public familial, avec des connaisseurs, nous explique Morgan Prévost, de l’agence d’événementiel Good Time, un public qui nous vient de Paris, Tours, mais aussi de Suisse, Strasbourg ».

Un vrai show

Et les visiteurs ne devraient pas être déçus. Au-delà de la compétition, « Duel est Terre des Farangs » c’est aussi un véritable show, « avec des animations tout au long de la soirée, un Dj, un speaker, Kevan, ancien speaker de l’OLB et des Septors, qui va venir chauffer l’ambiance ». Côté animations justement, les spectateurs devraient assister à une compétition assez originale, une battle de barmen ! « Ils seront en plein milieu du palais des sports, sur le ring. Ils vont nous faire un véritable show avec leurs bouteilles ».

Côté sportif, des enjeux vont également se jouer durant la soirée, avec pour la première fois à Orléans, un championnat du monde et un championnat d’Europe féminin. « L’année dernière nous avions fait un championnat d’Europe, nous explique Morgan. Cette année, le tenant du titre revient à Orléans, pour aller chercher cette fois le titre monde ».

Une bien belle soirée en perspective…