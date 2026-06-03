Dupont de Ligonnès : les médias doivent-ils transmettre leurs découvertes à la police ?

Plusieurs médias ont affirmé ses derniers jours tenir des révélations dans l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès.

Même si elle n’a jamais cessé de susciter interrogations et spéculation, l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès revient sur le devant de la scène médiatique cette semaine. Plusieurs médias ont dévoilé des éléments réunis dans leur propre enquête.

A commencer par nos confrères de Ouest-France assurent avoir identifié un compte utilisateur sur un forum catholique, qui pourrait être utilisé par l’homme accusé d’avoir tué sa famille en 2011. Il aurait continué à publier des messages sur ce forum jusqu’en 2017. M6, de son côté, a diffusé hier un numéro d’appel à témoins, qui regroupe des témoignages de gens disant avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès.

Mais lorsqu'un média découvre des informations susceptibles de faire avancer une enquête criminelle, a-t-il l'obligation de les transmettre aux autorités ou peut-il en conserver l'exclusivité ?

Les journalistes ne sont pas tenus, en principe, de communiquer spontanément à la police les informations qu'ils recueillent dans le cadre de leur travail. Cette règle repose sur deux piliers fondamentaux du droit français : la liberté de la presse et la protection du secret des sources. Les journalistes ont pour mission d'informer le public, non de participer aux investigations judiciaires.

Ainsi, un média qui obtient un témoignage inédit, un document ou un élément susceptible d'éclairer une affaire peut choisir de le conserver le temps de le vérifier, de poursuivre son enquête ou de préparer sa publication. Cette pratique est courante dans le journalisme d'investigation, où les rédactions travaillent parfois pendant plusieurs mois avant de révéler leurs découvertes.

Pour autant, cette liberté n'est pas absolue. Dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'une personne est exposée à un danger immédiat ou qu'un crime peut être empêché, des obligations légales peuvent entrer en jeu. Mais en dehors de ces situations particulières, le simple fait de détenir une information importante sans la transmettre aux enquêteurs ne constitue généralement pas une infraction.

Cette réalité peut surprendre, en particulier dans des affaires criminelles très médiatisées. Pourtant, elle répond à une logique démocratique : permettre aux journalistes de travailler de manière indépendante, sans être assimilés à des auxiliaires de police. Si les médias étaient systématiquement contraints de communiquer leurs informations aux autorités, de nombreuses sources pourraient hésiter à se confier à eux, au détriment du travail d'enquête journalistique.

Au final, même face à une affaire aussi complexe et sensible que celle de Xavier Dupont de Ligonnès, le droit français fait le choix de protéger l'indépendance de la presse. Une protection qui peut parfois sembler entrer en tension avec les besoins de l'enquête, mais qui demeure l'un des fondements essentiels d'une démocratie attachée à la liberté d'informer.