Duralex en redressement judiciaire : faut-il s'inquiéter ?

L'annonce de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour Duralex a immédiatement suscité l'inquiétude.

Dans l'imaginaire collectif, le redressement judiciaire est souvent perçu comme l'antichambre de la faillite. Pourtant, juridiquement, ce n'est pas ce qu'il signifie. Le point essentiel est même assez contre-intuitif : le redressement judiciaire n'est pas conçu pour organiser la disparition d'une entreprise, mais pour tenter de la sauver.

Le Code de commerce prévoit qu'une entreprise peut être placée en redressement lorsqu'elle se trouve en « cessation des paiements ». Derrière cette expression technique se cache une réalité beaucoup plus simple : l'entreprise n'a plus assez de trésorerie pour payer les factures et les échéances qui arrivent à terme.

Cette distinction est fondamentale. Une entreprise peut manquer d'argent en caisse sans manquer de clients. Elle peut avoir des commandes, des actifs, des stocks, voire des perspectives commerciales favorables, tout en étant incapable de faire face à ses obligations immédiates. En droit, c'est cette incapacité à payer qui déclenche la procédure.

Or le redressement judiciaire produit un effet largement méconnu du grand public. Pendant la période d'observation, certaines dettes antérieures sont gelées et les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues. Autrement dit, la justice offre à l'entreprise un temps de respiration pour réorganiser son activité, rétablir sa trésorerie et rechercher des solutions de financement.

Vu sous cet angle, l'ouverture d'un redressement judiciaire ne constitue donc pas en elle-même un verdict sur la viabilité de Duralex. Elle signifie avant tout que l'entreprise ne parvient plus, aujourd'hui, à faire face à ses échéances financières.

La vraie question n'est donc pas de savoir si Duralex est condamnée. La vraie question est de savoir si cette période de protection accordée par le tribunal permettra de résoudre les difficultés de trésorerie qui ont conduit à la cessation des paiements.

C'est toute la subtilité du droit des entreprises en difficulté : une société ne disparaît pas nécessairement parce qu'elle manque de clients. Elle peut être placée sous la protection de la justice parce qu'elle manque temporairement de liquidités. Et c'est précisément à cela que sert le redressement judiciaire.