On en parle assez souvent dans cette rubtique : le Nutriscore, cette note de A à E donnée à de nombreux aliments pour connaitre leur valeur nutritionnelle et savoir si c’est bon pour notre santé. Ce système de notation (qui concerne actuellement un produit sur deux) devrait être plus sévère d’ici le début de l’année prochaine.

Dans les grandes lignes, pour inciter les industriels à améliorer la qualité de leurs produits, le Nutriscore devrait mieux prendre en compte les édulcorants et le sel des différents produits notés.

Dans le détail, parmi les changements à attendre : les volailles devraient être mieux classées que les viandes rouges. Les boissons à base d’édulcorant seront aussi moins recommandées.

Conséquence : certains produits devraient voir leur note dégringoler. Pour les boissons, on peut notamment citer au Coca-Light ou les laits aromatisés. Même chose pour les produits transformés comme les cordons bleus.

Pour les associations, durcir le Nutriscore est une très bonne chose mais il faut, selon elles, aller encore plus loin, comme rendre obligatoire le système d’étiquetage sur les glaces, les biscuits, les gâteaux ou les confiseries.