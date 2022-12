E.T. : la célèbre marionnette du film bientôt vendue aux enchères

Vous êtes fans d'E.T. ? Cette nouvelle devrait vous plaire : la légendaire marionnette d film E.T. L’extra-terrestre , va être mise aux enchères ce samedi 17 décembre par la maison spécialisée Julien's Auctions . Bien que des acteurs de petite taille jouent le rôle dans certains passages du long-métrage, c’est cette marionnette qui a été majoritairement utilisée. "Avant les images de synthèse et les technologies incroyables que nous utilisons aujourd’hui, les effets spéciaux étaient très manuels", a expliqué Martin J. Nolan, directeur de la maison de ventes aux enchères Juliens Auctions.

Le montant de sa vente est estimé entre 2 et 3 millions de dollars. D'autres objets de films cultes seront également mis en vente à l'instar du balais "Étoile filante" vu dans la saga Harry Potter ou encore le bâton de Charlton Heston dans Les Dix Commandements. Pour rappel, lors de sa sortie, E.T., l'extra-terrestre avait rencontré un sacré succès avec plus de 792 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget estimé à 10,5 millions.