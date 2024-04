Elle va être lancée prochainement par le gouvernement, en partenariat avec l’Ademe, l’Agence de la transition écologique.

Et ce tout nouveau système, un peu à l’image du Nutri-Score, va nous permettre de savoir quel est l’impact écologique des vêtements que l’on achète. De leur côté, les entreprises pourront connaitre le coût environnemental des produits qu’elles proposent.

On ne connait pas encore précisément les méthodes de calculs qui seront utilisées, mais ce "planet-score" apparaitra sous forme de point et va se concentrer sur plusieurs critères, comme la durabilité physique des textiles, l’utilisation de pesticides, de produits chimiques, l’impact de la fast fashion ou encore la consommation d’eau.

Et c’est bien d’abord le textile qui est dans le viseur du gouvernement parce que d’après le ministère de la Transition écologique : cette industrie produirait plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis.

Si les professionnels dans le secteur textile sont un peu divisés sur la question, logiquement, l’Écobalyse devrait marcher sur la base du volontariat cette année, et être officiellement mis en place dès le premier semestre 2025.