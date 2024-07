Ed Sheeran annonce deux nouvelles dates de concert en France !

C’est deux nouvelles chances en plus de voir le chanteur sur scène, en France ! Après deux Stades de France en 2022, l’artiste britannique retrouvera ses fans à Lille et Marseille. Il nous donne rendez-vous précisément le 6 juin 2025 à l’Orange Vélodrome de Marseille, et le 20 juin 2025 au Stade Pierre Mauroy de Lille.

La billetterie n’est pas encore ouverte, mais ça ne saurait tarder. Les billets seront en vente à partir de ce mercredi 10 juillet. Et si vraiment vous n’arrivez pas à obtenir de billets pour ces dates françaises, le chanteur promet d’autres shows chez nos voisins européens, et notamment en Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, Norvège, Suède ou au Danemark !