Les mariés qui venaient de se dire oui n’étaient pas du tout au courant qu’Ed Sheeran allait débarquer pour chanter ce titre. On peut voir d’ailleurs sur la vidéo que le marié est particulièrement ému. Les images ont été publiées lundi sur le compte instagram d’Ed Sheeran. En commentaire la mariée a écrit : « merci beaucoup pour le jour le plus magique de notre vie. Nous n’oublierons jamais cela. Ni les conseils de mariage que vous nous avez donné ».

Ed Sheeran est marié depuis 4 ans à Cherry Seaborn. L’an dernier, on a appris qu’elle avait du faire face à une tumeur. Cette épreuve a en partie forgé le précédent album de la star, Substract, sorti en mai 2023, comme la perte de son meilleur ami également.

L’album Autumn Variations s’annonce un poil moins mélancolique et le titre « Magical » est une ode à l’amour avec cette phrase « this is how it feels to be in love, this is magical ». On peut le traduire par « c’est donc ça que l’on ressent quand on est amoureux, c’est magique ».

C’est tout le premier album de la star signé sur son propre label.