Edouard Baer accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles

Un nouveau nom du cinéma accusé de violences sexuelles. Dans une enquête commune Médiapart et Cheek publiée ce jeudi, le comédien de 58 ans est accusé par six femmes de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles. Les faits se seraient produits entre 2013 et 2021, à l’occasion d’émissions de radio ou au théâtre.

Les victimes étaient toutes âgées d’une vingtaine d’années. Elles accusent Edouard Baer de leur avoir touché les seins et les fesses. Une autre explique que l’acteur a tenté de l’embrasser avant qu’elle ne le repousse. D’autres évoques des remarques sur leur physique et des sollicitations répétées.

Dans un communiqué adressé à Médiapart et à Cheek, Edouard Baer dit « découvrir avec stupeur et une grande tristesse les témoignages ». S’il ne se reconnait pas dans les faits reprochés, le comédien exprime ses regrets et présente ses excuses.