Quel parent ne s'est pas, un jour, retrouvé démuni face aux pleurs, aux crises de colère ou à la peur de son enfant ? Difficile parfois de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de nos tout-petits ou de nos adolescents. Si ce n'était pas forcément le cas des anciennes générations, les parents d'aujourd'hui savent que les émotions de leurs enfants ne peuvent pas être contenues mais qu'il faut les aider à vivre avec et à les gérer au mieux pour s'intégrer dans la société.

L'éducation bienveillante prône l'écoute des besoins de l'enfant, la communication et bannit toute forme de violence qu'elle soit physique ou psychologique. Mais a t-elle ses limites ? Certains parents se retrouvent aujourd'hui totalement, épuisés, dépassés et perdus face aux émotions de leurs enfants et aux réactions qu'ils doivent avoir. Pour Florence Planchenault, psychologue en PMI, le parent doit faire de son mieux et déculpabiliser, "il n'existe pas de parent parfait, ni d'enfant parfait. L'enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent et s'il n'y a jamais assez de bienveillance dans l'éducation, l'éducation bienveillante ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser de limites à son enfant, il en a besoin."

Dans ce podcast, les enfants et leurs émotions, épisode 3 de notre dossier Les défis de la parentalité, Florence Planchenault nous explique les étapes du développement émotionnel de l'enfant, de la naissance à l'adolescence en passant par le "terrible two" et nous donne des conseils pour aider nos bouts de chou, même s'ils nous poussent parfois à bout, à tenter de gérer leurs émotions.