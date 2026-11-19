Chaque année, le collectif Les Glorieuses marque une date symbolique pour alerter sur les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes. En 2026, le rendez-vous est fixé au jeudi 19 novembre à 10h51. À partir de cet instant, les femmes sont symboliquement considérées comme travaillant gratuitement jusqu’au 31 décembre.

Pour établir cette date, le collectif s’appuie sur un écart moyen de rémunération horaire brute de 11,8 %, calculé à partir de données européennes portant sur l’année 2024. Mais attention à l’interprétation de ce chiffre : il ne signifie pas qu’une femme gagne systématiquement 11,8 % de moins qu’un homme occupant le même poste.

La loi impose pourtant l’égalité de rémunération. Le Code du travail oblige les employeurs à assurer une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Cette règle concerne non seulement le salaire de base, mais aussi les primes et les autres avantages liés à la rémunération.

Le chiffre avancé par Les Glorieuses mesure toutefois un écart moyen à l’échelle de l’ensemble de la société. Il reflète aussi les différences de parcours professionnels. Les femmes sont davantage présentes dans des métiers et des secteurs moins rémunérés. Elles accèdent également moins souvent aux postes les mieux payés, notamment aux fonctions les plus élevées dans les entreprises.

À cela s’ajoute le temps partiel, auquel les femmes ont davantage recours que les hommes. Il réduit le nombre d’heures travaillées et, par conséquent, les revenus perçus sur l’année.

Ces différents mécanismes contribuent aux inégalités économiques entre les femmes et les hommes. Ils montrent surtout que l’égalité de rémunération prévue par la loi ne suffit pas, à elle seule, à faire disparaître les écarts qui se construisent tout au long des parcours professionnels.